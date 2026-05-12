Киев попросил Европу о новой роли в мирном урегулировании с Москвой Politico: Украина зовет ЕС в переговоры с Россией в дополнение к США

Москва12 мая Вести.Украина обратилась к европейским странам с просьбой подключиться к возможному возобновлению мирных переговоров с Россией. Об этом в интервью изданию Politico заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в кулуарах встречи глав МИД стран - членов Евросоюза в Брюсселе.

По словам украинского дипломата, Европе предстоит занять отдельное место в дипломатических усилиях Киева.

Вероятно, Европе нужна новая роль в наших усилиях по установлению мира сказал он

Сибига также допустил, что одним из направлений может стать договоренность о так называемом "перемирии по аэропортам".

Министр уточнил, что соответствующую инициативу действующий лидер Украины Владимир Зеленский уже обсуждал с рядом европейских лидеров. При этом в Киеве подчеркивают, что речь не идет о замене Соединенных Штатов в переговорном процессе - европейские инициативы должны лишь дополнять дипломатические усилия, которые координирует Вашингтон.

Это должно быть дополнительным направлением, а не заменой, не альтернативой пояснил Сибига

9 мая президент России Владимир Путин назвал урегулирование украинского конфликта делом Москвы и Киева, отметив, что администрация американского лидера Дональда Трампа также искренне стремится к завершению конфликта. Тогда же глава государства заявил, что его встреча с Зеленским в третьей стране возможна лишь при условии достижения окончательных договоренностей о мирном договоре на длительную перспективу: по словам Путина, такая встреча должна подразумевать "конечную точку", а не переговоры.

Днем ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин готов к переговорам со всеми, включая представителей Евросоюза, а главным условием является наличие политического желания возобновить диалог. Песков подчеркнул, что российская сторона не была инициатором сворачивания до нуля отношений с ЕС - соответствующие шаги исходили из Брюсселя и отдельных столиц Старого Света.

Глава МИД РФ Сергей Лавров, в свою очередь, неоднократно указывал, что Европа пытается всячески сдержать процесс дипломатического урегулирования на Украине.