Путин: администрация Трампа искренне хочет мира на Украине, им конфликт не нужен

Москва9 мая Вести.Администрация президента США Дональда Трампа искренне хочет мира на Украине, им этот конфликт не нужен, заявил журналистам президент РФ Владимир Путин после мероприятий по случаю Дня Победы.

Российский лидер выразил благодарность Соединенным Штатам за их усилия, однако напомнил, что украинский конфликт в первую очередь касается Москвы и Киева.

Если кто-то нам хочет помочь и делает это, а мы видим, что сегодняшняя администрация США и президент Соединенных Штатов искренне, я хочу это подчеркнуть, искренне стремятся к урегулированию. Им явно этот конфликт не нужен, у них много других приоритетных задач, то мы за это только им благодарны. Но это прежде всего дело России и Украины заявил Путин

Также президент РФ добавил, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо передал ему послание от главы киевского режима Владимира Зеленского. Тот предложил личную встречу. Путин напомнил, что руководство Украины выдвигает такую идею уже не в первый раз. Россия готова к переговорам, добавил глава государства, Зеленский может приехать в Москву или организовать встречу в третьей стране.