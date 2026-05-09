Москва9 мая Вести.Дело идет к завершению конфликта с Украиной, заявил журналистам президент РФ Владимир Путин после мероприятий по случаю Дня Победы.

По его словам, западные элиты воюют с Россией руками украинцев и используют Киев как инструмент для достижения своих геополитических целей.

Я думаю, что дело идет к завершению [конфликта], но все-таки это серьезная вещь. Возникает вопрос: а зачем? Ну, во-первых, ждали сокрушительного поражения России … крушения государственности в течение нескольких месяцев. Не получается. А потом уже залезли в эту колею и вылезти из нее никак не могут. Вот в чем проблема. Хотя умные люди, безусловно, там есть, есть и те, которые безусловно, понимают суть происходящих событий. Ну, надеюсь, что эти политические силы постепенно будут возвращаться к власти сказал президент РФ

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия продлила перемирие с Киевом в надежде на обмен пленными.