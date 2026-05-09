Москва9 мая Вести.В продолжении противостояния США и Ирана уже никто не заинтересован, заявил журналистам президент РФ Владимир Путин после мероприятий по случаю Дня Победы. Он также выразил надежду на скорейшее завершение конфликта.

Глава государства подчеркнул, что Москву связывают добрые отношения с Тегераном и другими странами Персидского залива. Россия находится в контакте со всеми сторонами конфликта на Ближнем Востоке.

Мы продолжаем контактировать и с одной, и с другой стороной. Надеемся, что этот конфликт можно будет прекратить как можно быстрее. На мой взгляд, нет уже заинтересованных лиц для продолжения этого противостояния пояснил Путин

Президент добавил, что конфликт должен завершиться достижением договоренностей, которые будут учитывать интересы всех народов и государств Ближнего Востока.

Ранее стало известно, что Москва не поддержала проект резолюции Бахрейна и США в Совбезе ООН по разрешению конфликта с Ираном и разблокировке Ормузского пролива. Также Россия и Китай представили свою инициативу по урегулированию кризиса на Ближнем Востоке.