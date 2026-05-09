Алимов: РФ не поддерживает проект резолюции США и Бахрейна по Ирану

Москва9 мая Вести.Россия не может поддержать проект резолюции США и Бахрейна в Совете Безопасности ООН по разблокировке Ормузского пролива и призывает соавторов документа отозвать его, заявил заместитель главы МИД РФ Александр Алимов в интервью газете "Известия".

По его словам, на столе переговоров сейчас находится американо-бахрейнский проект, который Москва не может поддержать.

Сейчас мы призываем соавторов американо-бахрейнского проекта отозвать его, не форсировать принятие решений по нему, потому что мы не видим пока потенциала для этого документа подчеркнул дипломат

Алимов напомнил, что РФ и КНР предложили свою версию проекта резолюции по урегулированию ближневосточного кризиса. В российско-китайском документе содержатся четкие призывы к сторонам "прекратить войну, воздерживаться от применения силы и устранять разногласия за столом переговоров". Как отметил замглавы ведомства, отдельные формулировки проекта Москвы и Пекина "касаются важности обеспечения свободы судоходства".

Сроки принятия проекта резолюции пока не определены, уточнил высокопоставленный дипломат.

Он добавил, что новые взаимные удары Ирана и США вызывают беспокойство у РФ. Российская сторона выражает надежду на то, что "динамика переговорного процесса все-таки даст какие-то результаты", и выступает за прекращение насилие и дипломатическое урегулирование конфликта.

Между тем газета The Wall Street Journal написала, что новый раунд переговоров Вашингтона и Тегерана может состояться в Исламабаде на следующей неделе.

8 мая стало известно, что Россия и Китай заблокировали американо-бахрейнский проект резолюции Совбеза ООН, касающийся ситуации вокруг Ирана, посчитав, что США выдвигают в документе односторонние требования к Исламской Республике.