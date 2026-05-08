Россия и Китай заблокировали предложенную США резолюцию Совбеза ООН по Ирану

Россия и КНР забраковали в ООН однобокие формулировки США в документе по Ирану Россия и Китай заблокировали предложенную США резолюцию Совбеза ООН по Ирану

Москва8 мая Вести.Россия и Китай заблокировали проект резолюции Совета Безопасности ООН, касающийся ситуации в Ормузском проливе. Об этом сообщается в Telegram-канале постоянного представительства РФ при всемирной организации.

Ранее США и Бахрейн представили проект документа, в котором, в частности, содержалось требование к Ирану "прекратить атаки, минирование и взимание сборов".

Однако Москва и Пекин выступили против принятия этой резолюции, отметив, что она способствует нагнетанию напряженности и продвижению "однобоких и конфронтационных проектов документов".

Российские дипломаты указали, что одобрение подобного документа могло бы спровоцировать новую волну эскалации на Ближнем Востоке с непредсказуемыми последствиями.

Российские представители подчеркнули, что авторы резолюции продолжают придерживаться концепции "двух войн", которую Россия категорически отвергает.

В постпредстве отметили, что Москва не поддерживает "опасных попыток насытить документ несбалансированными формулировками, односторонними требованиями к Тегерану при полном игнорировании первопричины кризиса — американо-израильской военной авантюры против Ирана".

В качестве альтернативы РФ и КНР представили совместный проект резолюции с призывом к сторонам конфликта прекратить конфликт, воздерживаться от применения силы и устранять разногласия за столом переговоров. Особое внимание в документе уделено обеспечению свободы судоходства, в том числе в Ормузском проливе.

Главное — свобода судоходства в Персидском заливе наладится после завершения конфликта и прекращения силовых акций подчеркнули в постпредстве

Россия последовательно выступает за прекращение насилия и поддержку политико-дипломатического урегулирования кризиса на Ближнем Востоке.

Наш текст по-прежнему находится "на столе" указали дипломаты

До этого президент США Дональд Трамп заявил о сохранении перемирия с Ираном после обмена ударами в ночь на 8 мая.