Москва9 мая Вести.Европа играет на повышение в конфликте России и Украины, понимая, что это может дорого стоить, заявил журналистам президент РФ Владимир Путин после мероприятий по случаю Дня Победы.

Российский лидер отметил, что Москва всегда была открыта для диалога с европейцами.

Судя по тому, что сейчас было сказано, все-таки ищут уже контакты с нами, понимают, что эта игра на повышение может дорого стоить сказал президент

При этом в Европе сознательно предоставляют Киеву технологии и иные инструменты для нанесения ударов по России, добавил он.

Ранее вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что Украина стала послушной марионеткой Европы.