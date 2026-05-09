Москва9 маяВести.Европа играет на повышение в конфликте России и Украины, понимая, что это может дорого стоить, заявил журналистам президент РФ Владимир Путин после мероприятий по случаю Дня Победы.
Российский лидер отметил, что Москва всегда была открыта для диалога с европейцами.
Судя по тому, что сейчас было сказано, все-таки ищут уже контакты с нами, понимают, что эта игра на повышение может дорого стоитьсказал президент
При этом в Европе сознательно предоставляют Киеву технологии и иные инструменты для нанесения ударов по России, добавил он.
Ранее вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что Украина стала послушной марионеткой Европы.