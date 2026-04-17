Песков указал на возросшую вовлеченность ряда стран ЕС в конфликт на Украине

Москва17 апр Вести.Российская сторона наблюдает рост вовлеченности ряда европейских стран в конфликт на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал информацию Минобороны РФ о местах производства беспилотников для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Европе.

Растет прямая вовлеченность указанных стран в конфликте, в войне вокруг Украины сказал Песков

15 апреля Министерство обороны России опубликовало перечень с названиями и адресами европейских компаний, которые, по данным ведомства, занимаются производством беспилотных летательных аппаратов и их комплектующих для нужд Украины. В ведомстве заявили, что с помощью этих сведений хотят показать европейскому обществу "подлинные причины угроз их безопасности".