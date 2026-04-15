МО РФ опубликовало расположение заводов по выпуску БЛА для Украины в Европе МО РФ опубликовало список европейских предприятий, производящих БПЛА для ВСУ

Москва15 апр Вести.Министерство обороны Российской Федерации обнародовало названия и адреса европейских предприятий, которые, по данным ведомства, производят беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и их компоненты для нужд Украины. Этой информацией ведомство намерено продемонстрировать европейской общественности "истинные причины угроз их безопасности".

Европейской общественности следует не только ясно понимать истинные причины угроз их безопасности, но и знать адреса, а также места расположения "украинских" и "совместных" предприятий по выпуску БПЛА и компонентов для Украины на территории своих стран подчеркнули в военном ведомстве

Согласно опубликованным данным, комплектующие для украинских БПЛА изготавливаются в Германии, Турции, Израиле, Испании, Италии и Чехии.

В частности, в Испании (Мадрид) производятся приемники радионавигационных сигналов, в Италии (в том числе в Венеции) — компоненты на четырех предприятиях, в Германии (Ханау) — поршневые двигатели, в Чехии (Прага), Израиле (Хайфа, Ор-Йехуда) и Турции (Анкара, Ялова) — различные комплектующие, включая модули подключения к сотовой связи и углеродное волокно.