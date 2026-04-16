Полянский: производство дронов для Киева в ЕС грозит втягиванием в войну с РФ

Москва16 апр Вести.Размещение "украинских" предприятий по производству беспилотников и их компонентов на территории ряда стран Евросоюза чревато втягиванием этих государств в прямую войну с Россией. Об этом заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский на очередном заседании Постоянного совета организации.

Он отметил, что европейские страны, пытаясь не допустить быстрого поражения Украины, перешли к тактике размещения таких производств на своей территории. Дипломат отметил, что Минобороны России накануне опубликовало список этих предприятий, расположенных в Великобритании, Германии, Дании, Латвии, Литве, Нидерландах, Польше, Чехии, Испании и Италии, а также в Израиле и Турции, при этом Москве известны их адреса и координаты.

Полянский подчеркнул, что Москва расценивает это как сознательный шаг этих государств к резкой эскалации военно-политической обстановки на европейском континенте.

Иными словами, подобные действия неминуемо и ускоренными темпами втягивают упомянутые государства в войну с Россией сказал он, слова дипломата приводит ТАСС

Как отметил Полянский, в РФ рассчитывают, что в соответствующих столицах задумаются о последствиях "безрассудных действий", пока у них еще есть возможность.

15 апреля Минобороны России обнародовало список европейских компаний с указанием их названий и адресов, которые, по данным ведомства, производят беспилотники и их комплектующие для Украины. В министерстве заявили, что таким образом намерены продемонстрировать европейскому обществу "настоящие причины угроз их безопасности". Еврокомиссия отказалась комментировать эту публикацию.