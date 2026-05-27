Полянский: некоторые страны ЕС разрешили пролет дронов ВСУ, и в России это знают

Москва27 мая Вести.Некоторые страны Европы открыли свое воздушное пространство для нацеленных на Россию украинских дронов, и в Москве это знают, сказал телеканалу RT российский постпред при ОБСЕ Дмитрий Полянский.

Нам также известно, что некоторые европейские страны предоставляют свое воздушное пространство для пролета БПЛА сказал Полянский

Ранее в Службе внешней разведке России сообщали, что ВСУ планируют запускать дроны по территории РФ из стран Прибалтики.

По данным российской разведки, Киев получил согласие на использование территории стран у Латвии, Литвы и Эстонии. В СВР предупредили, что современные средства контроля позволяют отследить старты беспилотников.

Москва предупреждала страны Прибалтики, что участие в таких провокациях не останется безнаказанным.