Москва27 маяВести.Некоторые страны Европы открыли свое воздушное пространство для нацеленных на Россию украинских дронов, и в Москве это знают, сказал телеканалу RT российский постпред при ОБСЕ Дмитрий Полянский.
Нам также известно, что некоторые европейские страны предоставляют свое воздушное пространство для пролета БПЛАсказал Полянский
Ранее в Службе внешней разведке России сообщали, что ВСУ планируют запускать дроны по территории РФ из стран Прибалтики.
По данным российской разведки, Киев получил согласие на использование территории стран у Латвии, Литвы и Эстонии. В СВР предупредили, что современные средства контроля позволяют отследить старты беспилотников.
Москва предупреждала страны Прибалтики, что участие в таких провокациях не останется безнаказанным.