Москва12 мая Вести.Предоставление государствами - членами НАТО собственного воздушного пространства для запусков украинских беспилотников по российской территории следует расценивать как объявление войны Москве. Такую оценку приводит издание InfoBRICS.

Это можно расценивать как объявление войны. Это подтверждает постоянные предупреждения России о том, что НАТО теперь напрямую участвует в конфликте <...> Это почти полдюжины государств - членов НАТО говорится в материале

Авторы статьи также подчеркивают, что предоставление воздушного пространства и территории, логистики и прочих вариантов поддержки одной из воюющих сторон равносильно объявлению войны другой.

В публикации рассматриваются две версии происходящего. По первой, украинские операторы перебрасываются в страны Прибалтики и Финляндию, откуда и поднимают в воздух беспилотники. Согласно второй версии, БПЛА стартуют непосредственно с украинской территории, однако проходят через воздушное пространство Польши. Таким образом, речь идет о причастности пяти государств альянса к ударам по России. Автор материала допускает, что терпение Москвы рано или поздно иссякнет, и это повлечет ответные меры.

Ранее депутат Государственной думы Михаил Шеремет назвал решение прибалтийских стран разрешить пролет дронов ВСУ для атак на РФ поступком "трусливых врагов" и призвал прислушаться к предупреждению Минобороны о БПЛА.

Эстонские журналисты в начале апреля представили данные, указывающие на то, что украинские беспилотники могли запускаться с территории Прибалтики по объектам в Ленинградской области: анализ траекторий полета вывел на стартовые площадки в Эстонии и Латвии.

Кроме того, в Латвии упали как минимум два беспилотных аппарата, причем один из них рухнул на нефтебазу в Резекне. Премьер-министр республики Эвика Силиня сообщила, что точная принадлежность дронов пока не определена, однако сразу возложила ответственность на Россию.