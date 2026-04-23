"Это акт войны": в США рассказали о роли НАТО в атаках БПЛА на Россию Аналитик Слебода: ответ РФ на поддержанные НАТО атаки дронов ВСУ будет законным

Москва23 апр Вести.Россия вправе на законных основаниях ответить странам НАТО, которые предоставляют воздушное пространство для ударов по объектам на территории РФ. Такого мнения придерживается американский аналитик Марк Слебода.

В эфире блога журналистки Рейчел Блевинс на видеохостинге YouTube эксперт прокомментировал мартовские атаки украинских военных беспилотниками на портовую инфраструктуру в городе Усть-Луга Ленинградской области.

Я бы не стал утверждать, что Киев использует воздушное пространство НАТО. Я бы сказал, что именно НАТО использует киевский режим в качестве марионеток, чтобы наносить удары с воздуха по российскому побережью недалеко от Санкт-Петербурга … В любом случае, это акт войны и акт агрессии. Если это происходит на их территории, то Россия может, в соответствии с международным правом, предпринять ответные действия заявил Слебода

Он добавил, что таким образом НАТО подтвердила статус "бумажного тигра", способного лишь на такие провокации.

16 апреля секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу рассказал о случаях, когда украинские боевики запускают беспилотники в направлении России, все чаще используя небо над Финляндией и странами Прибалтики.

Генерал армии подчеркнул, что если эти страны негласно санкционировали пролет ударных дронов ВСУ для террористических атак, то они являются открытыми соучастниками агрессии.

Комментируя ситуацию вокруг Усть-Луги, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что российские военные анализируют ситуацию с ударами по инфраструктурным объектам и готовят соответствующие предложения.

Он предупредил, что Москва примет меры в случае подтверждения данных о предоставлении ЕС своего воздушного пространства для атак ВСУ на российскую территорию.

25 марта власти Латвии сообщили о падении на территории страны украинского беспилотника.

1 апреля премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что Таллин обратится к Киеву с посланием о том, что украинские дроны не должны попадать в воздушное пространство прибалтийской республики.