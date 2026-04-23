Москва23 апрВести.Россия вправе на законных основаниях ответить странам НАТО, которые предоставляют воздушное пространство для ударов по объектам на территории РФ. Такого мнения придерживается американский аналитик Марк Слебода.
В эфире блога журналистки Рейчел Блевинс на видеохостинге YouTube эксперт прокомментировал мартовские атаки украинских военных беспилотниками на портовую инфраструктуру в городе Усть-Луга Ленинградской области.
Я бы не стал утверждать, что Киев использует воздушное пространство НАТО. Я бы сказал, что именно НАТО использует киевский режим в качестве марионеток, чтобы наносить удары с воздуха по российскому побережью недалеко от Санкт-Петербурга … В любом случае, это акт войны и акт агрессии. Если это происходит на их территории, то Россия может, в соответствии с международным правом, предпринять ответные действиязаявил Слебода
Он добавил, что таким образом НАТО подтвердила статус "бумажного тигра", способного лишь на такие провокации.
16 апреля секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу рассказал о случаях, когда украинские боевики запускают беспилотники в направлении России, все чаще используя небо над Финляндией и странами Прибалтики.
Генерал армии подчеркнул, что если эти страны негласно санкционировали пролет ударных дронов ВСУ для террористических атак, то они являются открытыми соучастниками агрессии.
Комментируя ситуацию вокруг Усть-Луги, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что российские военные анализируют ситуацию с ударами по инфраструктурным объектам и готовят соответствующие предложения.
Он предупредил, что Москва примет меры в случае подтверждения данных о предоставлении ЕС своего воздушного пространства для атак ВСУ на российскую территорию.
25 марта власти Латвии сообщили о падении на территории страны украинского беспилотника.
1 апреля премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что Таллин обратится к Киеву с посланием о том, что украинские дроны не должны попадать в воздушное пространство прибалтийской республики.