В Совбезе РФ напомнили о праве России на самооборону из-за ударов дронов Шойгу предупредил Прибалтику о праве РФ на самооборону из-за ударов дронов ВСУ

Москва16 апр Вести.Секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу напомнил Финляндии и прибалтийским странам, что у России есть право на самооборону. Заявление сделано на фоне роста числа атак украинских беспилотников по РФ.

Шойгу отметил, что в последнее время атаки все чаще проводятся через Финляндию и страны Прибалтики. По его словам, это возможно в двух случаях: либо западные средства ПВО неэффективны, либо страны сознательно предоставляют Вооруженным силам Украины (ВСУ) свое воздушное пространство.

То есть являются открытыми соучастниками агрессии против России. В последнем случае согласно международному праву вступает в силу 51 статья Устава ООН о неотъемлемом праве государств на самооборону в случае вооруженного нападения подчеркнул Шойгу, его слова приводит пресс-служба аппарата Совбеза РФ

Ранее сообщалось, что в результате удара беспилотниками со стороны ВСУ были ранены четыре мирных жительницы Шебекинского округа Белгородской области.