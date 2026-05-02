Эксперт Доктороу: пролет украинских БПЛА над Прибалтикой грозит войной с Россией

Эксперт Доктороу: Россия не будет игнорировать нарушение своих "красных линий" Эксперт Доктороу: пролет украинских БПЛА над Прибалтикой грозит войной с Россией

Москва2 мая Вести.Если прибалтийские страны откроют свое воздушное пространство для украинских беспилотников, то Российская Федерация на это отреагирует. Об этом заявил американский эксперт по международным отношениям Гилберт Доктороу, его слова приводит РИА Новости.

Если эстонцы, латвийцы и литовцы позволят украинским беспилотникам летать над своей территорией ... из-за этого начнется война сказал он

Доктороу отметил, что власти Российской Федерации не будут бездействовать и просто наблюдать за нарушениями так называемых "красных линий".

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что в последнее время участились случаи беспилотных атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Россию через Финляндию и страны Прибалтики.

Использование ВСУ воздушного пространства стран Прибалтики для атак по территории России может стать серьезной эскалацией конфликта, заявил американский эксперт, офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.