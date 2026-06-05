Москва5 июн Вести.Решение прибалтийских государств пропустить через свое воздушное пространство украинские беспилотники для ударов по территории России фактически является поводом для начала военных действий (casus belli).

Такое мнение на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) выразил бывший американский военный разведчик Скотт Риттер в беседе с РИА Новости.

Аналитик подчеркнул, что Латвия, Литва и Эстония уже перешагнули черту нейтралитета и зафиксировали свой статус прямых противников Российской Федерации.

По словам Риттера, прибалтийские республики выступают активными и полноценными соучастниками текущего конфликта на стороне Киева.

Эксперт также предупредил, что, если Москва не начнет относиться к этим государствам соответствующим образом и не примет жестких мер реагирования, их руководство продолжит осуществлять подобные провокации, что неизбежно приведет к еще более опасной эскалации ситуации в регионе.

Ранее подполковник Генштаба ВС Швейцарии в отставке Ральф Боссхард заявил, что прибалтийские государства не смогут предотвратить использование киевским режимом своего воздушного пространства для запуска дронов по России.