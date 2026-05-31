Эксперт Боссхард считает, что Прибалтика не сможет закрыть небо для дронов ВСУ Боссхард: прибалтийские страны не смогут помешать запуску дронов ВСУ по РФ

Москва31 мая Вести.Прибалтийские государства не смогут предотвратить использование киевским режимом своего воздушного пространства для запуска дронов по России. Таким мнением поделился подполковник Генштаба ВС Швейцарии в отставке Ральф Боссхард.

В беседе с ТАСС он уточнил, что глава киевского режима Владимир Зеленский становится проблемой для наиболее преданных сторонников.

Ни Эстония, ни Латвия, ни Литва не смогут помешать использованию своего воздушного пространства украинскими дронами рассказал аналитик

Он подчеркнул, что Киев более 10 лет пытается втянуть как можно больше стран в конфликт с Россией.

Ранее постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский сообщил, что ряд стран Европы открыли свое воздушное пространство для нацеленных на Россию беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он отметил, что Москва знает об этом.

Между тем официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что РФ будет учитывать при военном планировании рост числа украинских дронов, которые попадают в пределы страны, пролетая над территорией прибалтийских государств.