Песков: беспилотники ВСУ уже попадают на территорию РФ из Прибалтики

Москва20 мая Вести.Дроны ВСУ уже попадают в Россию через воздушное пространство прибалтийских государств, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщение СВР о том, что Украина готовит удары по России с территории Латвии, его слова приводят "Известия".

Представитель Кремля отметил, что российские военные внимательно отслеживают ситуацию и формулируют необходимую реакцию нашей страны.

Прежде всего главная задача – это обеспечение все-таки безопасности, прежде всего наших граждан и нашей промышленной инфраструктуры сказал Песков

Говоря о целях, которых таким образом добиваются власти прибалтийских стран, пресс-секретарь президента РФ указал на то, что "там достаточно недалекие политики находятся у власти".

Мало того, что недалекие, они еще пропитаны русофобией, что мешает им давать какие-то трезвые оценки происходящего в мире заключил Песков

Ранее пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ сообщило, что командование ВСУ уже направило военнослужащих украинских Сил беспилотных систем на ряд латвийских баз.