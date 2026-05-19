СВР назвала пять баз в Латвии, куда ВСУ направили военных для атак на Россию

Москва19 мая Вести.Командование ВСУ уже направило военнослужащих украинских Сил беспилотных систем на ряд латвийских баз. Об этом сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.

Уточняется, что украинские боевики намерены готовить и совершать атаки на российскую территорию с использованием латвийской инфраструктуры.

Они размещены на латвийских военных базах Адажи, Селия, Лиелварде, Даугавпилс и Екабпилс говорится в сообщении СВР

В СВР отметили, что глава киевского режима Владимир Зеленский стремится любыми средствами доказать западным кураторам свою готовность продолжать военные действия против России.

При этом Киев, по данным разведки, больше не намерен ограничиваться использованием воздушных коридоров, которые ранее предоставляли Украине страны Прибалтики.

Ранее разведка подчеркнула, что членство в НАТО не спасет Латвию от возмездия, если Рига намерена помогать украинским террористам.