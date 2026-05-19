СВР: членство в НАТО не защитит Латвию от возмездия при пособничестве Киеву

Москва19 мая Вести.Членство Латвии в Североатлантическом альянсе не защитит республику от возмездия в случае пособничества украинским террористам. Об этом заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

В ведомстве подчеркнули, что российской стороне известны координаты центров принятия решений на латвийской территории.

Членство страны в НАТО не защитит пособников террористов от справедливого возмездия говорится в сообщении

Ранее СВР заявила, что Вооруженные силы Украины планируют запускать беспилотники по России с территории стран Прибалтики. По информации российской разведки, киевский режим заручился согласием на использование территории государств у властей Латвии, Литвы и Эстонии.