Москва19 мая Вести.Крайне немногие в Латвии серьезно воспринимают предупреждения России об ударе возмездия в случае пособничества украинским террористам. Об этом латвийский журналист, бывший депутат Европарламента Андрей Мамыкин сообщил в интервью ИС "Вести".

Это связано с тем, что Россия серьезных ответных шагов в отношении стран – участниц НАТО не предпринимала, считает журналист.

Не понимают или, скажем так, понимают, но крайне немногие, потому что ведь до сих пор Россия серьезных ответных шагов в отношении ни одной из стран НАТО не делала. И все думают, что все закончится каким-нибудь грозным постом в интернете… Но нынешнее публичное заявление Службы внешней разведки России говорит о том, что разведчики, которые уже давно знают и места пуска, и всю военную активность Латвии против России, они переходят в публичное пространство сказал Мамыкин

Ранее в пресс-бюро Службы внешней разведки РФ заявили, что членство Латвии в Североатлантическом альянсе не защитит республику от возмездия в случае пособничества украинским террористам.