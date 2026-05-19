Москва19 маяВести.Втягивание Латвии в украинский конфликт является попыткой Запада найти новую жертву, поскольку Украина уже "заканчивается". Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в беседе с РИА Новости.
По словам парламентария, в случае втягивания Риги она станет агрессором по отношению к РФ.
Это один из вариантов, который Запад отрабатывал, им нужны новые жертвы, потому что Украина заканчивается, нужны новые идиоты, вот нашли латышейсказал он
Ранее в Службе внешней разведки России сообщили, что украинское командование направило боевиков ВСУ на военные базы Латвии для подготовки атак на РФ.