Депутат Картаполов: вовлечение Латвии в конфликт на Украине – поиск новых жертв

Москва19 мая Вести.Втягивание Латвии в украинский конфликт является попыткой Запада найти новую жертву, поскольку Украина уже "заканчивается". Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в беседе с РИА Новости.

По словам парламентария, в случае втягивания Риги она станет агрессором по отношению к РФ.

Это один из вариантов, который Запад отрабатывал, им нужны новые жертвы, потому что Украина заканчивается, нужны новые идиоты, вот нашли латышей сказал он

Ранее в Службе внешней разведки России сообщили, что украинское командование направило боевиков ВСУ на военные базы Латвии для подготовки атак на РФ.