Москва19 маяВести.Россия немедленно нанесет сокрушительный удар по Литве, если она атакует Калининград, заявил изданию NEWS.ru депутат Госдумы Алексей Журавлев.
Призыв литовского министра иностранных дел Кестутиса Будриса к союзникам начать агрессию против России говорит о его крайне низком интеллекте, подчеркнул депутат.
Такое ощущение, что в правительства стран Балтии попасть могут исключительно недоумки… [Будрис] несет несусветную глупость, почему-то считая, что может командовать всем блоком НАТО, а Альянс по его приказу должен вторгнуться в Калининградскую область. И невдомек болезному, что ответ ядерной державы будет немедленным и сокрушительнымвысказался Журавлев
Ранее Кестутис Будрис заявил, что НАТО должны напасть на Калининград, и утверждал, что у альянса есть для этого все необходимые средства.
Вице-спикер Совфеда РФ Константин Косачев объяснил ИС "Вести", что дипломат высказывал не свое личное мнение, а позицию всего блока, и пытался "попасть в струю" настроений в НАТО своей риторикой.