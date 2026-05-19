Депутат Журавлев: РФ немедленно ударит по Литве при атаке на Калининград

Москва19 мая Вести.Россия немедленно нанесет сокрушительный удар по Литве, если она атакует Калининград, заявил изданию NEWS.ru депутат Госдумы Алексей Журавлев.

Призыв литовского министра иностранных дел Кестутиса Будриса к союзникам начать агрессию против России говорит о его крайне низком интеллекте, подчеркнул депутат.

Такое ощущение, что в правительства стран Балтии попасть могут исключительно недоумки… [Будрис] несет несусветную глупость, почему-то считая, что может командовать всем блоком НАТО, а Альянс по его приказу должен вторгнуться в Калининградскую область. И невдомек болезному, что ответ ядерной державы будет немедленным и сокрушительным высказался Журавлев

Ранее Кестутис Будрис заявил, что НАТО должны напасть на Калининград, и утверждал, что у альянса есть для этого все необходимые средства.

Вице-спикер Совфеда РФ Константин Косачев объяснил ИС "Вести", что дипломат высказывал не свое личное мнение, а позицию всего блока, и пытался "попасть в струю" настроений в НАТО своей риторикой.