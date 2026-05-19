Чепа: Литву можно уничтожить за 15 минут при нападении НАТО на Калининград

Москва19 мая Вести.Если НАТО атакует Калининград, то Россия может за 15 минут уничтожить Литву. Так первый зампред Думы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал угрозы главы литовского МИД Кястутиса Будриса, призвавшего Североатлантический альянс напасть на российский анклав.

Литовский дипломат заявил, что НАТО необходимо "показать русским" свои возможности. Он добавил, что для захвата Калининграда, "превращенного Россией в крепость на Балтике", у западных стран есть все ресурсы.

Пусть они попробуют напасть своими силами. Через 15 минут от них ничего не останется цитирует Алексея Чепу RT

По его мнению, западные политики все чаще провоцируют конфликт с Россией, не представляя себе последствия подобного столкновения.

На заявление Будриса, который призвал сравнять с землей российские ракеты и базы ПВО в Калининградской области, ответил экс-президент и премьер-министр России, а ныне секретарь Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. По его словам, "моськи любят лаять на больших". И "чем меньше размер, тем более истошный русофобский лай". Медведев выразил уверенность, что в действительности за призывами таких прибалтийских политиков ничего не стоит.