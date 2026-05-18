Москва18 мая Вести.У НАТО есть все необходимые средства для нанесения удара по Калининграду на территории России. Альянс должен показать свою готовность это сделать в случае конфликта. Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Кестутис Будрис.

В интервью изданию Neue Zürcher Zeitung он допустил атаку сил НАТО на военные объекты в регионе.

Мы должны показать русским, что можем проникнуть в их маленькую крепость, которую они построили в Калининграде. У НАТО есть средства, чтобы в случае необходимости сровнять с землей российские базы противовоздушной обороны и ракетные базы заявил Будрис

Ранее в российском МИД указывали, что Европа взяла курс на милитаризацию и уже открыто проявляет свою антироссийскую позицию. Об этом также говорят и европейские политики. С критикой милитаризации стран региона выступил президент Хорватии Зоран Миланович.