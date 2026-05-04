Москва4 мая Вести.Европейский союз перестал быть мирным проектом по объединению стран ради сотрудничества, превратившись в концерн по выпуску немецких танков. Об этом заявил президент Хорватии Зоран Миланович.

Слова лидера республики распространила его канцелярия.

Европейский союз был успешным как мирный проект объединения и сотрудничества, пока не превратился в проект по производству немецких боевых машин и танков говорится в заявлении

Миланович подчеркнул, что такая тенденция к милитаризации не может закончиться чем-то хорошим. Президент Хорватии назвал плохой идеей политическую реализацию Евросоюза, в котором ключевую роль играет Германия вместе с рядом других стран.

Ранее посол России в Берлине Сергей Нечаев заявил, что Западная Европа выбрала контрпродуктивный путь, когда сделала ставку на милитаризацию.