Москва15 маяВести.Увеличение оборонных расходов в странах Европы подрывает доверие к дипломатии, заявил Папа Римский Лев XIV, сообщает RAI News.
Военные расходы во всем мире, особенно в Евросоюзе (ЕС), значительно растут в ущерб финансированию образования и здравоохранения, отметил Лев XIV.
Не следует называть обороной перевооружение, которое усиливает напряженность и нестабильность, истощает инвестиции в образование и здравоохранение, подрывает доверие к дипломатии и обогащает элиты, которым нет дела до общего благаподчеркнул Папа Римский Лев XIV
Необходимо внимательно следить за развитием и применением искусственного интеллекта (ИИ) в военной и гражданской области, чтобы он не лишал людей ответственности за собственные решения, заявил понтифик.
Папа Римский привел в качестве примера конфликты на Украине, в секторе Газа, на палестинских землях, в Ливане, Иране и выразил уверенность, что современные войны показывают бесчеловечную взаимосвязь технологий и вооруженных конфликтов.
Президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что ЕС превратился в концерн по выпуску немецких танков. Милитаризация, в которой ключевую роль играет Германия, не может закончиться чем-то хорошим.
Между тем Германия утвердила новую военную стратегию, в которой главной целью названо создание к 2039 году самой мощной в Европе армии. Россия в этом документе названа "главной угрозой".