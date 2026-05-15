Папа Римский осудил увеличение расходов на оборону в Европе Папа Римский: перевооружение Европы подрывает доверие к дипломатии

Москва15 мая Вести.Увеличение оборонных расходов в странах Европы подрывает доверие к дипломатии, заявил Папа Римский Лев XIV, сообщает RAI News.

Военные расходы во всем мире, особенно в Евросоюзе (ЕС), значительно растут в ущерб финансированию образования и здравоохранения, отметил Лев XIV.

Не следует называть обороной перевооружение, которое усиливает напряженность и нестабильность, истощает инвестиции в образование и здравоохранение, подрывает доверие к дипломатии и обогащает элиты, которым нет дела до общего блага подчеркнул Папа Римский Лев XIV

Необходимо внимательно следить за развитием и применением искусственного интеллекта (ИИ) в военной и гражданской области, чтобы он не лишал людей ответственности за собственные решения, заявил понтифик.

Папа Римский привел в качестве примера конфликты на Украине, в секторе Газа, на палестинских землях, в Ливане, Иране и выразил уверенность, что современные войны показывают бесчеловечную взаимосвязь технологий и вооруженных конфликтов.

Президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что ЕС превратился в концерн по выпуску немецких танков. Милитаризация, в которой ключевую роль играет Германия, не может закончиться чем-то хорошим.

Между тем Германия утвердила новую военную стратегию, в которой главной целью названо создание к 2039 году самой мощной в Европе армии. Россия в этом документе названа "главной угрозой".