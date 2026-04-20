Москва20 апрВести.Еврокомиссия рассчитывает десятикратно увеличить военные расходы в новом семилетнем бюджете Евросоюза. Об этом заявил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс.
В ходе слушаний в комитете Европарламента по промышленности, исследованиям и энергетике Кубилюс подчеркнул, что ЕС необходимо защищать свои позиции по обороне и космосу.
Он также призвал евродепутатов помнить о вызовах и не соглашаться ни на какие компромиссы на обсуждениях нового семилетнего бюджета ЕС.
131 миллиард евро — это абсолютный минимумзаявил еврокомиссар
Таким образом, военный бюджет объединения на 2028–2034 годы увеличится в десять раз по сравнению с 13 миллиардами в предыдущем бюджетном цикле.
Ранее газета Financial Times со ссылкой на чиновников НАТО сообщала о недовольстве рядом оборонных инициатив со стороны Евросоюза. Согласно источникам, некоторые шаги воспринимаются как превышение полномочий главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в попытке создать себе политическое наследие.