Еврокомиссия намерена увеличить военный бюджет ЕС в 10 раз до 131 млрд евро

Москва20 апр Вести.Еврокомиссия рассчитывает десятикратно увеличить военные расходы в новом семилетнем бюджете Евросоюза. Об этом заявил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс.

В ходе слушаний в комитете Европарламента по промышленности, исследованиям и энергетике Кубилюс подчеркнул, что ЕС необходимо защищать свои позиции по обороне и космосу.

Он также призвал евродепутатов помнить о вызовах и не соглашаться ни на какие компромиссы на обсуждениях нового семилетнего бюджета ЕС.

131 миллиард евро — это абсолютный минимум заявил еврокомиссар

Таким образом, военный бюджет объединения на 2028–2034 годы увеличится в десять раз по сравнению с 13 миллиардами в предыдущем бюджетном цикле.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на чиновников НАТО сообщала о недовольстве рядом оборонных инициатив со стороны Евросоюза. Согласно источникам, некоторые шаги воспринимаются как превышение полномочий главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в попытке создать себе политическое наследие.