Франция в следующие 4 года увеличит военные расходы на 36 млрд евро

Москва19 мая Вести.Нижняя палата французского парламента приняла обновленный закон о военном планировании на 2024-2030 годы, который предусматривает повышение военных расходов до 436 миллиардов евро.

За документ проголосовали 440 депутатов, против – 122. Далее законопроект будет передан на рассмотрение в Сенат.

Министр вооруженных сил Франции Катрин Вотрен, выступая в Нацсобрании, поблагодарила парламентариев и заявила, что обновленный закон поможет ответить на современные угрозы.

Она перечислила ключевые положения: увеличение производства боеприпасов и беспилотников, обновление структуры истребительной авиации и танковых сил, а также возвращение контроля в космической сфере.

Европейские страны активно работают над увеличением бюджета в военной сфере. По данным исследования института SIPRI, рост оборонных расходов в 2025 году стал одним из самых высоких со времен холодной войны.