Европа впервые с холодной войны резко увеличила военные расходы SIPRI: рост военных расходов в Европе — самый резкий со времен холодной войны

Москва27 апр Вести.Европейские страны в 2025 году показали наиболее значительный рост военных расходов, который стал самым резким с момента окончания холодной войны. Это следует из отчета Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).

В документе, опубликованном на сайте организации, говорится, что основной причиной увеличения глобальных затрат на оборону стало активное перевооружение европейских стран, входящих в НАТО.

Продолжающееся перевооружение европейских стран – членов НАТО привело к самому резкому годовому росту расходов на военные нужды в Центральной и Западной Европе со времен окончания холодной войны, отметили эксперты SIPRI

Согласно данным института, 29 европейских государств Североатлантического альянса в совокупности потратили на оборону 559 миллиардов долларов. При этом в 22 странах военные расходы составили не менее 2% от ВВП.

Лидером по объему затрат на оборону стала Германия, где расходы увеличились на 24% по сравнению с предыдущим годом и достигли 114 миллиардов долларов.

Значительный рост также зафиксирован в Испании, где военные затраты выросли на 50%, до 40 миллиардов долларов. Отмечается, что данный показатель впервые с 1994 года превысил 2% ВВП.

Аналитики SIPRI обратили внимание, что по итогам прошлого года затраты на оборонные нужды в целом по миру показали рост на 2,9% и достигли рекордной отметки в 2,887 триллиона долларов.