Евросоюз в прошлом году увеличил траты на оборону на 20%

Траты Евросоюза на оборону выросли на 20% Евросоюз в прошлом году увеличил траты на оборону на 20%

Москва16 июл Вести.Траты стран ЕС на оборону увеличились в 2025 году на 20% по сравнению с 2024 годом. Об этом говорится в докладе Европейского оборонного агентства (EDA).

Расходы на армию составили в прошлом году 2,2% от общего ВВП блока. В 2026 году эти траты могут составить 2,4%.

Оборонные расходы государств-членов Евросоюза в 2025 году составили 418 млрд евро, на 20% больше, чем в 2024 году говорится в материалах

Ожидается, что в текущем году расходы на оборону ЕС могут достигнуть 454 млрд евро.

Ранее Foreign Policy писало, что жара в Европе ставит под угрозу обороноспособность НАТО, вынуждая альянс бороться с последствиями глобального потепления, а не с Россией или Китаем.