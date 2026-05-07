В ЕС заявили, что автономия в области обороны может обойтись в 500 млрд евро

В ЕС предложили вложить 500 млрд евро на укрепление обороны В ЕС заявили, что автономия в области обороны может обойтись в 500 млрд евро

Москва7 мая Вести.Достижение полной автономии Евросоюза в оборонной сфере может потребовать вложения 500 миллиардов евро до 2040 года. Об этом заявили авторы доклада Sparta 2.0, среди которых профессор Кильского института мировой экономики Мориц Шуларик, председатель совета директоров Airbus Рене Оберманн и бывший чиновник Минобороны Германии Нико Ланге.

Авторы документа считают, что в ЕС существует ряд ключевых пробелов в обороне, из-за которых объединение пока не может добиться независимости от США. В частности, Евросоюз отстает в создании систем контроля и командования на поле боя, а также автономных боевых систем.

Расходы на обеспечение военно-политической автономии Европы мы оцениваем в 150–200 миллиардов евро до 2030 года и в целом примерно в 500 миллиардов к концу следующего десятилетия говорится в докладе

По расчетам экспертов, независимость от США в сфере обороны возможна, если Европа будет выделять на военные нужды в среднем по 50 миллиардов евро ежегодно. Авторы доклада отметили, что с текущей динамикой роста совокупного валового внутреннего продукта Евросоюза, Великобритании и Норвегии выполнение программы обойдется им в 0,25% ВВП.

Ранее Еврокомиссия представила Совету ЕС предложение утвердить помощь в 38 миллиардов евро для финансирования обороны Бельгии, Болгарии, Дании, Испании, Хорватии, Кипра, Португалии и Румынии в рамках программы SAFE.