Москва11 июл Вести.Европейцы должны создать собственную оборонно-промышленную базу и военно-промышленный комплекс на случай ухода США из Европы. Об этом заявила ИС "Вести" старший научный сотрудник, директор отдела военного анализа аналитического центра Defense Priorities в США Дженнифер Кавана.

По ее словам, сейчас происходит ускоренное перевооружение и милитаризация Европы, что стало вполне ожидаемым, в связи с постепенным отстранением США.

Я, например, за то, чтобы США ушли из Европы и снизили степень своего участия, так что такую тенденцию приветствую. Пусть европейцы создают собственную оборонно-промышленную базу и военно-промышленный комплекс. Это им необходимо на случай американского ухода. Но остается множество вопросов относительно того, во что в итоге выльются эти контракты. Каковы сроки реализации? Перерастут ли они в реальное производство военной техники, которую Европа сможет использовать в разумные сроки и в необходимых объемах. И как именно она будет ее применять? Удастся ли им нарастить производственные мощности так, чтобы это действительно трансформировалось в боевые возможности? К тому же, сохраняется сильная зависимость от американских оборонных компаний, что мне лично не нравится сказала эксперт

Ранее Кавана уже говорила о начале формирования сети оборонной промышленности независимой от США. Также она поделилась одним из мнений, что европейцы, заключая контракты с американскими оборонными подрядчиками, смогут удержать Америку в орбите своих интересов.