Москва24 мая Вести.В Европе действия России интерпретируют как наступательную угрозу, а не оборонительный сигнал, чему активно способствуют лидеры ЕС. Об этом заявила ИС "Вести" старший научный сотрудник, директор отдела военного анализа аналитического центра Defense Priorities в США Дженнифер Кавана.

Она пояснила, что большую роль играет распространение гибридных действий со всех сторон: от Европы к России, от России к Европе, от США ко всем сторонам. Это означает, что послать сигнал гораздо сложнее, ведь уровень военной активности и без того высок.

Мне кажется, именно такое сейчас и происходит в Европе. Все, что делает Россия, интерпретируется как наступательная угроза, а не как оборонительный сигнал. И отчасти целенаправленно. Ведь у европейских лидеров есть стимул раздувать российскую угрозу, чтобы обосновать расходы на оборону. Это опять же снижает эффект любых сигналов, потому что имеет место намеренно искаженное прочтение всего, как наступательные угрозы. Так что тут масса факторов, из-за которых направлять сигналы действительно сложно. Я не утверждаю, что подобное не работает; но без сомнения, стало гораздо сложнее послать точно выверенный сигнал и быть уверенным, что его интерпретировали так, как вы задумали, именно те, кому он адресован отметила Кавана

По мнению эксперта, когда гибридных действий много, государство идет вверх по лестнице эскалации: приходится прибегать к более резким действиям, чтобы обозначить любую красную линию.

Ранее сообщалось, что Европа испугалась действий России после возможного ядерного удара США по Ирану. Европейские лидеры предположили, что поведение американцев развяжет руки РФ на Украине.