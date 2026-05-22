Европа испугалась действий России после возможного ядерного удара США по Ирану СМИ: Европа опасалась американского ядерного удара по Ирану

Москва22 мая Вести.Угроза президента США Дональда Трампа нанести ядреный удар по Ирану заставила нервничать европейские власти. Они опасались, что действия американцев развяжут руки России на Украине.

Как сообщает Reuters со ссылкой на источники, в Европе боялись, что ВС РФ применят в украинском конфликте ядерное оружие.

Когда 7 апреля американский лидер предупредил Иран, что "сегодня ночью исчезнет целая цивилизация", европейский дипломат в Вашингтоне обратился в Госдеп США с вопросом, какова вероятность применения ядерного оружия.

По словам дипломата, одна из опасностей заключалась в том, что РФ могла бы воспользоваться моментом для оправдания аналогичных угроз в адрес Украины, спровоцировав ядерный кризис на двух континентах говорится в материале

Дипломату так и не удалось получить ответ на свой вопрос. В Госдепе заявили, что не знают, что имел в виду Трамп в отношении угроз Ирану и к каким последствиям в мире могут привести его высказывания.

Агентство подчеркнуло, что этот эпизод показал серьезный сбой в американской дипломатии, поскольку никаких разъяснений по поводу слов президента США так и не последовало.

Ранее глава РФ Владимир Путин заявил, что Россия не видит необходимости в применении ядерного оружия в ходе специальной военной операции.