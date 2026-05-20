Европа может примириться с РФ на фоне кризиса из-за войны в Иране

Москва20 мая Вести.Европа может принять стратегическое решение и восстановить отношения с Россией, чтобы извлечь выгоду в экономическом плане, пишет украинское СМИ.

По словам автора, сегодня Запад находится перед выбором действий, необходимых для того, чтобы не перейти в состояние "военного лагеря". В тексте отмечается, что к этому Запад не готов "ни морально, ни политически, ни финансово-экономически".

Одним из путей выхода из ситуации Запад может избрать стратегическую нормализацию отношений с Россией, что приведет к побуждению Киева к заключению мира с РФ на "условиях Анкориджа" или около того сказано в материале

Указывается, что подобной политики давно придерживается президент США Дональд Трамп. Однако ранее он постоянно наталкивался на сопротивление со стороны Европы. Теперь, подчеркивается в тексте, ситуация может измениться.

В новых обстоятельствах, открывшихся после начала войны в Иране, подходы и Европы могут измениться. Тем более, что как раз ей восстановление отношений с Москвой было бы наиболее выгодно как в экономическом плане (доступ на российский рынок, поставки энергоносителей), так и в плане безопасности – минимизация угрозы войны и, соответственно, сокращение военных расходов говорится в публикации

Ранее финский политик Армандо Мема заявил, что Европа может рассчитывать на мир с Россией только после смены своих элит.