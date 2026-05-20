Москва20 маяВести.Европа может принять стратегическое решение и восстановить отношения с Россией, чтобы извлечь выгоду в экономическом плане, пишет украинское СМИ.
По словам автора, сегодня Запад находится перед выбором действий, необходимых для того, чтобы не перейти в состояние "военного лагеря". В тексте отмечается, что к этому Запад не готов "ни морально, ни политически, ни финансово-экономически".
Одним из путей выхода из ситуации Запад может избрать стратегическую нормализацию отношений с Россией, что приведет к побуждению Киева к заключению мира с РФ на "условиях Анкориджа" или около тогосказано в материале
Указывается, что подобной политики давно придерживается президент США Дональд Трамп. Однако ранее он постоянно наталкивался на сопротивление со стороны Европы. Теперь, подчеркивается в тексте, ситуация может измениться.
В новых обстоятельствах, открывшихся после начала войны в Иране, подходы и Европы могут измениться. Тем более, что как раз ей восстановление отношений с Москвой было бы наиболее выгодно как в экономическом плане (доступ на российский рынок, поставки энергоносителей), так и в плане безопасности – минимизация угрозы войны и, соответственно, сокращение военных расходовговорится в публикации
Ранее финский политик Армандо Мема заявил, что Европа может рассчитывать на мир с Россией только после смены своих элит.