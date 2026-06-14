Weltwoche: в Европе обсуждают переговоры с Россией из-за провала своей политики

Weltwoche: провальная стратегия вынудила Европу искать диалога с Россией Weltwoche: в Европе обсуждают переговоры с Россией из-за провала своей политики

Москва14 июн Вести.Европейские политики начали обсуждать возможность переговоров с Москвой после того, как ощутили провальные последствия собственной политики, сообщает издание Die Weltwoche.

Главы некоторых европейских стран отворачиваются от главы киевского режима Владимира Зеленского, предчувствуя победу России, отмечает издание.

Оказалась ли европейская политика перед острой дилеммой: наконец-то сделать то, что было бы правильно с самого начала? А именно, начать диалог с [президентом России Владимиром] Путиным и решать проблему мирным путем? пишет Die Weltwoche

При этом изменения в европейской политике вызваны не озарением лидеров, а угасанием "оторванного от реальности морализма".

Бывший советник экс-канцлера Германии Ангелы Меркель генерал Эрих Вад заявил, что Украине нужно срочно подписать мирный договор, чтобы избежать усиления боевых действий и вовлечения в них Европы.

Между тем в МИД сообщили, что страны Европы хотят участвовать в переговорах по Украине в составе единой делегации Запада и Киева против Москвы.