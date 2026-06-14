"Альтернативы нет": немецкий генерал выступил за срочные переговоры по Украине Экс-советник Меркель Вад: нужно срочно заключить мирный договор по Украине

Москва14 июн Вести.На Украине необходимо срочно заключить мирный договор, чтобы избежать эскалации боевых действий и вовлечения в них Европы, заявил бывший советник экс-канцлера Германии Ангелы Меркель генерал Эрих Вад.

По его словам, которые приводит газета Berliner Zeitung, нужно быть очень осторожным, чтобы конфликт на Украине не перерос в европейскую войну.

Необходимо срочно вернуться, наконец, на переговорный путь в войне на Украине. Потому что реальной альтернативы нет сказал Вад

Экс-советник подчеркнул, что, если конфликт на Украине продолжится, он непременно затянет в себя Европу.

Ранее политолог Юрий Самонкин заявил, что Европа продолжает зарабатывать на военном конфликте на Украине и поэтому подпитывает его, в том числе поставками вооружений, однако это не способно глобально изменить ситуацию.