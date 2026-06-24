Канцлер Германии заявил, что поддержка Киева приведет к мирным переговорам

Мерц: настанет время вступить в мирные переговоры по Украине Канцлер Германии заявил, что поддержка Киева приведет к мирным переговорам

Москва24 июн Вести.Ведущие европейские державы продолжат оказывать полную поддержку Киеву, и их твердая воля приведет к мирным переговорам по конфликту на Украине, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц после встречи лидеров E5 (Великобритания, ФРГ, Италия, Франция, Польша).

Мерц отметил на пресс-конференции, что партнеры по НАТО на ближайшем саммите альянса в Турции готовы "направить мощный сигнал о поддержке Украины".

Правительство ФРГ предлагает, чтобы мы, европейские союзники по НАТО, предоставили Киеву серьезные обещания о финансировании. Мы надеемся, что Москва сделает из этого выводы. Настанет время вступить в мирные переговоры сказал немецкий канцлер

Ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что на сегодняшний день Германией управляют "идеологические и биологические наследники нацистов".