Москва25 июнВести.Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал заморозить линию фронта и перейти к переговорам по Украине. Соответствующее заявление он сделал в ходе открытия конференции по Украине в Гданьске.
Мы передаем четкий сигнал России. Пришло время вступить в переговоры, заморозить линию фронта и положить конец убийствамзаявил Мерц
По его словам, после саммита Группы семи (G7) в Эвиане возникло "новое чувство трансатлантического единства".
Ранее канцлер ФРГ заявлял, что правительство страны предложило европейским союзникам по НАТО предоставить Киеву серьезные обещания о финансировании, чтобы "Москва сделала из этого выводы и вступила в переговоры".
В свою очередь министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что Россия готова возобновить переговоры с Украиной в любой момент. Российский лидер Владимир Путин называл четыре условия для проведения переговоров.