Мерц призвал заморозить линию фронта и вступить в переговоры по Украине

Мерц: пришло время заморозить линию фронта и продолжить переговоры по Украине Мерц призвал заморозить линию фронта и вступить в переговоры по Украине

Москва25 июн Вести.Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал заморозить линию фронта и перейти к переговорам по Украине. Соответствующее заявление он сделал в ходе открытия конференции по Украине в Гданьске.

Мы передаем четкий сигнал России. Пришло время вступить в переговоры, заморозить линию фронта и положить конец убийствам заявил Мерц

По его словам, после саммита Группы семи (G7) в Эвиане возникло "новое чувство трансатлантического единства".

Ранее канцлер ФРГ заявлял, что правительство страны предложило европейским союзникам по НАТО предоставить Киеву серьезные обещания о финансировании, чтобы "Москва сделала из этого выводы и вступила в переговоры".

В свою очередь министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что Россия готова возобновить переговоры с Украиной в любой момент. Российский лидер Владимир Путин называл четыре условия для проведения переговоров.