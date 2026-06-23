Путин назвал условия для проведения переговоров с Украиной Путин: РФ готова к переговорам с Украиной на базе стамбульских договоренностей

Москва23 июн Вести.Россия готова вести переговоры по мирному урегулированию украинского конфликта на базе договоренностей, достигнутых в Стамбуле в 2022 году. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства в формате видеосвязи.

Россия, тем не менее, как уже не раз говорилось, готова к мирным переговорам с Украиной. Готова на базе договоренностей, которые достигнуты были еще в Стамбуле и, напомню, были парафированы тогда украинской делегацией, значит все их устраивало заявил Путин

Президент также добавил, что атаками на гражданские объекты в России Киев пытается сформировать фальшивое впечатление, что его позиции для начала переговорного процесса сильны.

Ранее Путин заявил, что письмо главы киевского режима Владимира Зеленского с предложением провести личную встречу не создает предпосылок для переговоров между сторонами, а напротив создает конфликтный потенциал.