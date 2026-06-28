Путин о переговорах с Украиной: контакты и новые предложения есть Путин заявил о контактах и новых предложениях по переговорам с Украиной

Москва28 июн Вести.Контакты РФ с украинской стороной продолжаются и есть новые предложения по переговорам о завершении конфликта. Об этом президент России Владимир Путин сказал в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести".

Да, действительно, контакты есть, и они налажены сразу по нескольким направлениям, по нескольким линиям. Здесь секрета никакого я не вижу. Есть новые предложения. Ну, предложение о встрече с главой режима в Киеве, эти предложения известны хорошо. Запрос об остановке боевых действий хотя бы на короткое время по линии боевого соприкосновения — тоже не новость. Но есть и новые предложения, но некоторые из них я готов назвать. Ну, например, прекращение ударов вглубь территории. сказал Путин

Ранее глава украинского внешнеполитического ведомства Андрей Сибига в дерзкой форме потребовал от Москвы сесть за стол переговоров.