Сибига заявил, что "духа Анкориджа" больше нет, призвав РФ к прямым переговорам

Киев дерзко потребовал от Москвы сесть за стол переговоров Сибига заявил, что "духа Анкориджа" больше нет, призвав РФ к прямым переговорам

Москва28 июн Вести.Глава украинского внешнеполитического ведомства Андрей Сибига в своем аккаунте в соцсети X похоронил договоренности, которые обсуждались в ходе встречи на Аляске, и потребовал от Москвы начать переговоры напрямую с Киевом.

Для России урок Анкориджа состоит в том, что любой мирный план, разработанный без Украины, обречен стать духом и исчезнуть. Москва должна перестать верить в призраков и вместо этого ответить на серьезные предложения Украины сесть за стол переговоров и закончить войну написал Сибига

Он также подчеркнул, что "реальность ясно показывает одно: если "дух Анкориджа" вообще существовал, то сейчас он точно мертв".

Ранее портал Axios сообщал, что президент США Дональд Трамп намекнул на возможный отказ от соглашений, предполагавших контроль России над Донбассом. Официальный представитель МИД России Мария Захарова констатировала "дрейф" одной из сторон от достигнутых результатов и признала, что многие положения встречи в Анкоридже остаются нереализованными. В Москве неоднократно заявляли, что готовы к переговорам, но с учетом реалий на земле, исторической перспективы и без предварительных условий, выдвигаемых Киевом.