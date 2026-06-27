Трамп дал понять, что может отменить "договоренности Анкориджа" Axios: Трамп дал понять, что может не исполнять "договоренности Анкориджа"

Москва27 июн Вести.В ходе саммита "Большой семерки" президент США Дональд Трамп дал понять, что может не исполнять требования Москвы по территории Донбасса, достигнутые на саммите в Анкоридже. Об этом утверждает портал Axios.

Трамп … дал понять, что может отказаться от "анкориджских договоренностей", в соответствии с которыми США приняли требование России о том, что в рамках любой сделки они (Россия. - Прим. ред.) будут контролировать Донбасс сказано в публикации

По словам источника издания, Трамп на саммите был скептически настроен по отношению ко всему, что касалось российского лидера Владимира Путина. Собеседник журналистов также уверяет, что на саммите Трамп заявлял о давлении на Россию, однако другие лидеры не верят, что он предпримет какие-либо шаги.

25 июня госсекретарь США Марко Рубио заявил, что в ходе встречи Трампа и Путина на Аляске было лишь сделано предложение о подходе к урегулированию, и никакого соглашения не было. В ответ на это глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что в ситуацию с ролью США в урегулировании конфликта на Украине требуется внести ясность.

Президенты России и США встретились в Анкоридже (Аляска) 15 августа 2025 года.