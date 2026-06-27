Москва27 июнВести.В ходе саммита "Большой семерки" президент США Дональд Трамп дал понять, что может не исполнять требования Москвы по территории Донбасса, достигнутые на саммите в Анкоридже. Об этом утверждает портал Axios.
Трамп … дал понять, что может отказаться от "анкориджских договоренностей", в соответствии с которыми США приняли требование России о том, что в рамках любой сделки они (Россия. - Прим. ред.) будут контролировать Донбасссказано в публикации
По словам источника издания, Трамп на саммите был скептически настроен по отношению ко всему, что касалось российского лидера Владимира Путина. Собеседник журналистов также уверяет, что на саммите Трамп заявлял о давлении на Россию, однако другие лидеры не верят, что он предпримет какие-либо шаги.
25 июня госсекретарь США Марко Рубио заявил, что в ходе встречи Трампа и Путина на Аляске было лишь сделано предложение о подходе к урегулированию, и никакого соглашения не было. В ответ на это глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что в ситуацию с ролью США в урегулировании конфликта на Украине требуется внести ясность.
Президенты России и США встретились в Анкоридже (Аляска) 15 августа 2025 года.