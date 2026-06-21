Ушаков: одна из сторон Анкориджа не совсем в состоянии выполнить договоренности

Ушаков: одна из сторон не совсем в состоянии выполнить договоренности Анкориджа Ушаков: одна из сторон Анкориджа не совсем в состоянии выполнить договоренности

Москва21 июн Вести.Одна из сторон не совсем в состоянии выполнить договоренности, достигнутые в Анкоридже. Об этом помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил Павлу Зарубину для ИС "Вести".

Он отметил, что на встрече в Анкоридже речь шла об определенных пониманиях - одна сторона должна была выполнить одну часть работы, а вторая пройти другую часть пути.

На данный момент одна сторона по-прежнему привержена тем пониманиям, которые были обговорены в Анкоридже, а другая сторона, судя по всему, сейчас можно сказать уже об этом, оказалась не совсем в состоянии пройти свою часть пути, выполнить договоренности сказал Ушаков

Ранее Ушаков воздержался от прогнозов насчет того, какое влияние саммит стран "Большой семерки" окажет на позицию президента США Дональда Трампа по договоренностям, достигнутым в Анкоридже. Так помощник российского лидера прокомментировал публикации, в которых утверждалось, что на саммите G7 Трампа попытаются убедить отказаться от договоренностей с РФ.