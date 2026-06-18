Ушаков: планируя саммит АСЕАН в Казани, мы знать не хотели о G7

Ушаков прокомментировал совпадение дат саммита в Казани и G7 Ушаков: планируя саммит АСЕАН в Казани, мы знать не хотели о G7

Москва18 июн Вести.Во время планирования саммита Россия-АСЕАН в Казани никто не знал, что в эти же даты будет проводиться встреча членов G7. Об этом рассказал ИС "Вести" помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Он добавил, что никто и знать не хотел о саммита "Большой семерки".

Не знаю, по крайней мере, когда мы планировали этот саммит, о "Семерке" и не думали и даже не знали, что на эти дни намечалось проведение саммита в Эвиане. Мы об этом не знали. Но даже знать не хотели. … Да, там, я бы сказал, ничего особенно хорошего, только негатив заявил Ушаков

Ранее сообщалось, что западные СМИ охарактеризовали встречу в Эвиане как съезд аутсайдеров – это был саммит "моральных банкротов", которые переживают сильный политический кризис.