В Кремле не исключают двусторонних контактов на саммите Россия-АСЕАН

Москва24 апр Вести.Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков допустил возможность двустороннего взаимодействия в ходе предстоящего саммита Россия-Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Казани. Об этом он рассказал газете "Известия".

При этом Песков подчеркнул, что саммит в основном проходит в многостороннем формате.

В целом, конечно, это в основном не двусторонний формат, а многосторонний, со своей многосторонней повесткой дня. Как правило, конечно, и двусторонние контакты тоже происходят заявил пресс-секретарь президента РФ

Саммит Россия–АСЕАН пройдет с 17 по 19 июня в Казани. Встреча будет приурочена к 35-летию установления отношений между РФ и АСЕАН. Ожидается, что на мероприятии будут подписаны соглашения в торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной и научно-технической сферах.