Саммит РФ - АСЕАН в 2026 году пройдет в Казани

Москва21 апр Вести.Президент России Владимир Путин учредил организационный комитет по подготовке и проведению в РФ саммита Россия - АСЕАН в 2026 году. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Председателем оргкомитета назначен помощник президента России Юрий Ушаков.

Определить город Казань местом проведения в 2026 году саммита Россия - АСЕАН. Образовать Организационный комитет по подготовке и проведению в Российской Федерации в 2026 году саммита Россия - АСЕАН говорится в документе

В октябре посол Филиппин в России Игорь Байлен сообщил, что Манила планирует пригласить Владимира Путина в 2026 году на сессию АСЕАН, и выразил надежду, что глава российского государства примет это приглашение.