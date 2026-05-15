Путин утвердил оргкомитет по председательству России в ШОС в 2027-2028 годах

Путин постановил создать оргкомитет по обеспечению председательства РФ в ШОС

Москва15 мая Вести.Президент России Владимир Путин своим указом постановил создать организационный комитет по подготовке и обеспечению председательства РФ в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в 2027 и 2028 годах, следует из документа, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Отмечается, что председателем комитета назначен помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Согласно указу российского лидера, Ушакову "поручено в месячный срок утвердить состав организационного комитета".

Ранее Путин на совещании с членами кабинета министров РФ предложил обсудить темы предстоящего Петербургского международного экономического форума, который пройдет в начале июня.