Москва15 маяВести.Президент России Владимир Путин своим указом постановил создать организационный комитет по подготовке и обеспечению председательства РФ в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в 2027 и 2028 годах, следует из документа, опубликованном на официальном портале правовой информации.
Отмечается, что председателем комитета назначен помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Согласно указу российского лидера, Ушакову "поручено в месячный срок утвердить состав организационного комитета".
Ранее Путин на совещании с членами кабинета министров РФ предложил обсудить темы предстоящего Петербургского международного экономического форума, который пройдет в начале июня.