Путин на совещании предложил обсудить темы Петербургского экономического форума Путин в ходе экономического совещания предложил обсудить темы предстоящего ПМЭФ

Москва15 мая Вести.Президент РФ Владимир Путин в начале совещания по экономике заявил, что хочет обсудить главные темы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

На совещании с членами правительства РФ по экономическим вопросам президент напомнил, что очередной ПМЭФ пройдет в начале июня.

"Я предлагаю сегодня обменяться мнениями по основным темам, которые планируется поднять на форуме сказал глава государства



По его словам, традиционно на форуме будет обширная деловая программа с конкретными вопросами, которые важны для развития всей российской экономики, как для российского бизнеса, так и зарубежных партнеров.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что Путин по традиции примет участие в ПМЭФ и выступит с содержательной речью.